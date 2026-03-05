ＩＨＩが下げに転じた。スペースワン（東京都港区）が開発した小型ロケット「カイロス３号機」がこの日、和歌山県串本町の発射場から打ち上げられた。だが打ち上げ後にミッション達成は困難と判断、飛行中断措置がとられた。ロケットの開発にはＩＨＩエアロスペースが培ってきた知見やノウハウが生かされ、同社はスペースワンの株主にも名を連ねている。打ち上げ失敗が明らかになると、ＩＨＩ株に売り圧力が強