５日に実施された３０年債入札（第８９回、クーポン３．４％）は、最低落札価格が９９円９０銭（利回り３．４０６％）、平均落札価格が１００円０２銭（同３．３９８％）となった。小さければ好調とされるテール（平均落札価格と最低落札価格の差）は１２銭で、前回（２月５日）の１１銭からやや拡大。応札倍率は３．６６倍となり、前回の３．６４倍を若干上回った。 出所：MINKABU PRESS