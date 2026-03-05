メンフィス・グリズリーズ vs ポートランド・トレイルブレイザーズ日付：2026年3月5日（木）開催地：フェデックス・フォーラム（Memphis）最終スコア：メンフィス・グリズリーズ 114 - 122 ポートランド・トレイルブレイザーズ NBAのメンフィス・グリズリーズ対ポートランド・トレイルブレイザーズがフェデックス・フォーラム（Memphis）で行われた。 第