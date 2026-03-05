現地３月４日に開催されたコパ・デル・レイ（スペイン国王杯）準決勝の第２レグで、久保建英が所属するレアル・ソシエダは、アスレティック・ビルバオとホームで対戦。先月11日の第１レグに続いて１−０で勝利した。来月18日に行なわれる決勝では、アトレティコ・マドリーと相まみえる。久保は怪我のためベンチ外だったが、チームに帯同。試合後、白いシャツに黒いジャンパーという服装でピッチ上に姿を見せ、サポーターの声援