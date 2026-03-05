Kis-My-Ft2の玉森裕太が自身のInstagramを更新。原宿を散歩する様子を公開し、注目を集めている。 【画像＆動画】変装なしで原宿を満喫する玉森裕太 ■玉森裕太「原宿散歩してました」 玉森は投稿で「みょんみょんと原宿散歩してました」というコメントを添え、12枚の写真を公開。 回転寿司店で食事を楽しむ様子や、カフェのテラス席でドリンクを飲む姿、原宿の街中で撮影されたショットなど、自然体のオフの時間を切り取った