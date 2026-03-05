5日13時現在の日経平均株価は前日比829.70円（1.53％）高の5万5075.24円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1434、値下がりは143、変わらずは13と、値上がり銘柄の割合が90％超に達する全面高商状となっている。 日経平均プラス寄与度トップはアドテスト で、日経平均を164.45円押し上げている。次いでＳＢＧ が96.27円、東エレク が94.26円、ファストリ が60.97円、ＴＤＫ が40.61円と続く。 マイナス寄与度は5.3