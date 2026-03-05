5日の外国為替市場のドル円相場は午後1時時点で1ドル＝156円99銭前後と、前日午後5時時点に比べ45銭のドル安・円高。ユーロ円は1ユーロ＝182円32銭前後と56銭の大幅なユーロ安・円高で推移している。 株探ニュース