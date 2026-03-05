米スポーツ専門局『ESPN』は4日（日本時間5日）、現役選手の「トップ100ランキング」を発表。1位にはドジャースの大谷翔平投手が輝いた。2位はアーロン・ジャッジ外野手（ヤンキース）、3位はボビー・ウィットJr.内野手（ロイヤルズ）だった。山本由伸投手（ドジャース）が17位、鈴木誠也外野手は92位にランクインした。識者20人超が投票し、集計した。 ■今季はサイ・ヤング賞獲得に期待