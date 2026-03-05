野球のWBC（ワールド・ベースボール・クラシック）に出場する台湾（チャイニーズタイペイ）チームを応援するために日本を訪れた台湾人女性タレントが、興奮のあまり飛行機内にパスポートを忘れる出来事があった。台湾メディアの自由時報が5日に報じた。台湾人タレントのジャネット・チア（賈永婕）は4日、自身のフェイスブックアカウントに2013年のWBCを観戦した際の写真と共に「今年もTeam Taiwanを応援する」と投稿。今回