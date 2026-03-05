旧正月（春節）連休が終わり、各業界が次々と業務を再開し、春季の採用活動も幕を開けました。人工知能（AI）などの分野では人材の需要が高く、雇用の新たなトレンドとなっています。春節連休が終わるとすぐに、徐宇強さんは深センのAI企業に入社しました。2025年に大学でAI音声研究を専攻し卒業した徐さんは就職後、業務内容と自身の専攻が合致していないことに気付いたため、今年新たに就職活動を始めたところ、今回は以前よりも