■『RIZIN.52』メディアデー（5日・都内ホテル）第6試合で所英男（48）と対戦する鹿志村仁之介（24）が、自分の倍の年齢まで戦い続けているレジェンドとの対戦に向けて「自分はグラップラーとして戦ってきたので、“スーパーグラップラー”としての歴史を作ってきた所選手を超えたい」と意気込みを語った。【動画】秋元強真「格闘技を始める前はビビリのサッカー少年」“同世代”那須川龍心と初対談同じジムで練習してきた所と