女優の郄石あかり（23）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）は6日、第110話が放送される。＜※以下、ネタバレ有＞あっという間に半年が過ぎ、松野トキ（郄石あかり）は出産の日を迎える。レフカダ・ヘブン（トミー・バストウ）や松野司之介（岡部たかし）、錦織丈（杉田雷麟）や正木清一（日高由起刀）は無事の出産を祈り、家の柱に向かう。松野フミ（池