タレント井上咲楽（26）が、4日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜午後9時）に出演。引っ越しして運気が上がった経験を明かした。今回は「持ち家派VS賃貸派家を愛する女が大激論SP」。井上は賃貸派。「何かあった時に気軽に引っ越したいんですよ」と話した。そして「私、家で結構失敗してきて。1つ前に住んでいた家が運気がよくなかったのか、半年しか住んでいなかったんですけど、その期間にカード詐欺の被害に2枚