空気清浄機は、いまや生活空間の“背景”に溶け込む存在です。しかし、シャープの新モデル「Purefit」は、その背景性を極めながら、同時に“空気を整える体験”そのものを再定義しようとしています。 形状、素材、空気の流れ─ハードの細部に宿るクラフトマンシップ。操作体系、アプリ連携、光や音の演出─ソフトが描く心地よさの哲学。 本連載では、プロダクトの企画・開発担当者らへのインタビューを通して、「なぜこの道