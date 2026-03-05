声優木村昴（35）が4日放送のテレビ東京系「あちこちオードリー」（水曜午後11時6分）に出演。多忙な日々を共演した芸人から心配された。オードリー春日俊彰は収録日の朝に同局系「おはスタ」（月〜金曜午前7時5分）で共演したことを明かし、木村も「ご一緒する機会は多くないんですけど、たまたま今日だけ1日ずっと一緒」と笑った。木村は「おはスタ」のMCを務めて6年目になることを明かし、ニッチェの近藤くみこからも「生放送い