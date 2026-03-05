「俺の胃袋は宇宙だ!」――この決めゼリフで一世を風靡した伝説のドラマが、配信でよみがえる。俳優・草なぎ剛の代表作の一つであるドラマ『フードファイト』(日本テレビ)が、6日からHuluで一挙先行配信される。『フードファイト』野島伸司氏が企画を担当した『フードファイト』は、闇の大食いバトルゲーム＝フードファイトで密かに賞金を稼ぎ、自身が育った孤児院を経営難から救おうとする食品会社の清掃員・井原満(草なぎ)の愛と