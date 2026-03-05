新潟県加茂市の藤田明美市長が４日、市議会３月定例会に出席中、胸や背中の痛みを訴えて救急搬送された。市は病名を急性大動脈解離と発表した。市などによると、藤田市長は同日午後１時５０分頃、市議会一般質問の答弁中に休憩を要請。途中退出し、ドクターヘリで三条市の病院に搬送された。その後、長岡市の病院に移り、そのまま入院した。退院の時期は未定。５日以降の市議会は欠席し、五十嵐裕幸副市長が代理を務める。議