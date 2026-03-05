フリーランスジョブを運営するHajimariはこのほど、「物価高とオフィスワーカーの節約に関する実態調査」の結果を発表した。調査は2月、20代〜50代のオフィスワーカー500名を対象にインターネットで行われた。物価高への対応として、オフィスで実施していること「物価高への対応として、オフィスで実施していること」を聞いたところ、「特に意識して対策していない」が最多の153人。具体的な行動としては「水筒を持参し、飲み物を