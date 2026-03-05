米国・ＡＥＷの「ＡＥＷＤＹＮＡＭＩＴＥ」が４日（日本時間５日）に放送され、ＡＥＷインターナショナル王者のオカダ・カズチカ（３８）がＡＥＷ世界トリオ王座を奪取した。この日の放送ではＡＥＷ世界王者のＭＪＦと、次期挑戦者の?ハングマン?アダム・ペイジが舌戦を展開していた。するとここにオカダが「ドン・キャリス・ファミリー」のカイル・フレッチャー、マーク・デイビスとともに登場しペイジを襲撃した。ペイジ