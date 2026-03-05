ふと気づけば好きな人のことばかり考えてしまい、不安がどんどん大きくなる…。そんな日々が続くと、心が疲れてしまいますよね。「もうやめたい」と考えている人も多いのではないでしょうか。そこで今回は、好きな人のことばかり考えてしまう原因や、続けることで起こる影響を解説したうえで、具体的な対処法について紹介します。好きな人のことばかり考えてしまう原因とは?好きな人ができるとその人のことばかり考えてしまうのは