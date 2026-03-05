スノーボード男子ハーフパイプ（ＨＰ）でミラノ・コルティナ五輪７位入賞の平野歩夢（２７＝ＴＯＫＩＯインカラミ）が、２０３０年フランス・アルプス地域で行われる五輪を見据えた。平野は５日、自動車ブランド「Ｊｅｅｐ」のブランドアンバサダーに就任し、都内で行われた新型発表会に出席した。ミラノ五輪前のＷ杯で着地に失敗し、股関節や鼻骨など複数箇所の骨折や打撲と診断された。それでも強行出場して７位。この日の