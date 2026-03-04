【ゲーム春の新生活応援フェア2026】 開催期間：3月26日1時59分まで 楽天ブックスにて、キャンペーン「ゲーム春の新生活応援フェア2026」がスタートした。期間は3月26日1時59分まで。 本キャンペーンは、期間中、エントリーすれば対象商品のポイントが最大10倍になるというもの。対象商品には、プレイステーション 5版ファンタジー生活ゲ