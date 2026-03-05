粗大ゴミ回収本舗は、3月8日の国際女性デーに合わせて実施した「住環境とメンタルヘルスに関する意識調査」の結果を2026年3月4日に発表した。調査は2026年2月、全国の女性500名を対象にインターネットで実施された。昨今、ウェルビーイングへの関心が高まる中、女性の多くが住環境と心のコンディションの密接な関係を自覚している実態が明らかになった。○9割以上が部屋と心の関係を実感部屋の状態が心の状態に影響していると感じ