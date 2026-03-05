【モデルプレス＝2026/03/05】モデルの西山茉希が3月4日、自身のInstagramを更新。桃の節句の日の手料理を公開した。【写真】40歳2児のママモデル「リアルで親近感湧く」ペヤングふりかけ活用厚焼き卵など並んだリクエスト料理◆西山茉希「どこいった 雛祭り」手料理公開西山は「◆（※◆は姉妹のマーク）のリクエストはデカクラゲ」とつづり、娘らからの桃の節句の日のリクエスト料理を