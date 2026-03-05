【モデルプレス＝2026/03/05】女優の吉高由里子が5日、都内にて行われた「Olive 春のアップデート＆新CM発表会」に、ダイアンの津田篤宏、宮川大輔とともに出席。巧みな掛け合いを披露した。【写真】吉高由里子、スリッドワンピから美脚チラリ◆吉高由里子、ダイアン津田に鋭いツッコミ吉高はグリーンのワンピースにジャケットを羽織った爽やかなコーディネートで登場。「本日はお集まりいただきありがとうございます」と挨拶した