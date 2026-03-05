【モデルプレス＝2026/03/05】女優の檀れいが3月5日、自身のInstagramを更新。所属事務所・太田プロダクションを退所したことを発表した。【写真】54歳元宝塚女優、美肌際立つドレス姿が美しすぎる◆檀れい、太田プロ退所檀は「この度 私 檀れいは長らくお世話になりました 太田プロダクションを退所し独立することとなりました」と発表。「いつも私を支え、共に走って下さった事務所の皆さん、マネージャーさん、今まで本当にあり