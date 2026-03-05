ここ数年、人気が高まっているデニムジャケット。カジュアルに寄りがちなアイテムだけど、合わせ方次第でぐっと洗練された印象に。特に40・50代はラフに着るより、きれいめ要素をひとさじ加えるのが成功のカギになるかも。そこで今回はおしゃれさんたちが実践する、デニムジャケットを取り入れた「洗練見えコーデ」をご紹介します。きれいめカジュアルコーデをワンランクおしゃれにアップデートしたい人は、ぜひ