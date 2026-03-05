親の老いや衰えを目の当たりにするのはつらいものですよね。しかし、だからといって現実から目をそらし続けるわけにもいきません。今回は筆者の友人が、高齢の父親の世話をする中で体験した興味深いエピソードを聞かせてくれました。 実家が「ゴミ屋敷」に？ 2年前に母が他界してから、70代の父は実家でひとり暮らしを続けています。 心配で頻繁に様子を見に行ってはいたのですが、気づけば父は、どうしても物を捨てら