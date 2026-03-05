岡山モノづくり★学生アイデア・デザインコンテストのグランプリ決定！提供：岡山県 岡山県が主催する7回目の「岡山モノづくり★学生アイデア・デザインコンテスト」で、「裏返すとキーホルダーになる手袋」が高校生部門のグランプリに輝きました。 企業が出したテーマ(課題)に合わせ、学生たちが自由な発想で新製品や解決のアイデアを考えるコンテストです。 高校生部門でグランプリに輝い