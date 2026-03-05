米国スターバックス・コーポレーションと、サントリー食品インターナショナル（東京都港区）が、「スターバックス」のチルドカップシリーズの新たな定番商品「スターバックス スイートミルクラテ」を発売。【写真】「カフェラテ」「クラシックティーラテ」もかわいい！ペアリングして、よりおいしくなるメニューも！ 同商品は、ミルクのまろやかなコクと優しい甘さに、スターバックスが厳選したコーヒーが心地よく香り、ミルク