アメリカの研究機関による共同チームは、ウイルスや細菌、アレルゲンといった様々な脅威から呼吸器を守るユニバーサルワクチンの開発に成功したと報告しています。このワクチンは経鼻スプレー型で、記事作成時点ではマウスによる実験段階ですが、特定の病原体そのものではなく生体の免疫応答を強化する仕組みを持ち、広範囲かつ持続的な防御を提供するとのことです。Mucosal vaccination in mice provides protection from diverse