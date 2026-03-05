巨人３軍は５日、ジャイアンツタウンスタジアムで全体練習を行った。１か所で行った打撃練習では、より実戦を意識した取り組み。打撃投手と、その約２メートル後方にカーブマシンを設置。直球とカーブのミックスで行うことにより、打撃で大切な”間”を作ることにつなげる。守備も各ポジションにつき、１球に対して集中して打球を追った。３軍は宮崎・都城のキャンプから、打撃練習の中に「進塁打」、「外野フライ」など複数の