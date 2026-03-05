５日、会議に出席した全人代代表。（北京＝新華社記者／黄敬文）【新華社北京3月5日】中国で5日開幕した第14期全国人民代表大会（全人代）第4回会議に提出された政府活動報告は、2026年の主な発展目標を次のように設定した。?国内総生産（GDP）成長率4.5〜5％。?都市部調査失業率5.5％前後、都市部新規就業者数1200万人。?消費者物価指数（CPI）上昇率2％前後。?経済成長に見合った住民所得の増加。?国際収支の基本的