アイドルホースの初子出産にネットが沸いている。小さな体でひたむきに頑張る姿に、アイドル的な人気を誇ったメロディーレーン（１０歳）が、初子となる牝馬を出産したことを、岡田スタッド（北海道新ひだか町）が５日の公式ＹｏｕＴｕｂｅで発表した。生まれた子の父はベンバトルで、同ＹｏｕＴｕｂｅでは「メロディーレーンの初仔が生まれました」というタイトルで、「無事出産と相成りました。栗毛の女の子です」の説明と