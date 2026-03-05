山東省の煙台総合保税区西エリアにある日韓消費財越境ＥＣセンターの格派菜鳥保税倉庫内に保管された日本の製品。（２月５日撮影、煙台＝新華社記者／邵琨）【新華社北京3月5日】中国で5日開幕した第14期全国人民代表大会（全人代）第4回会議に提出された政府活動報告は、企業によるグローバル市場展開の適正化を導き、貿易・投資の一体化、国内取引・対外貿易の一体化発展を推進するとした。また、貿易発展の新たな原動力