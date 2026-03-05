文化放送の砂山圭大郎アナウンサーが５日、アシスタントを務める同局「大竹まことゴールデンラジオ！」（月〜金曜・午前１１時半）を遅刻した。オープニングでパーソナリティーでタレントの大竹まことと木曜パートナーでジャーナリストの青木理氏が登場。さらに同局の鈴木純子アナが出演した。砂山アナが不在のスタートに大竹が「本来ならそこには圭大郎ですって。どうしてこうなったの？」と問いかけると、鈴木アナが「言っ