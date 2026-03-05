米大リーグ（MLB）・ドジャースの大谷翔平が手がけた絵本『デコピンのとくべつないちにち』が、3月5日発表の最新「オリコン週間BOOKランキング」において、週間売上1.8万部で4位にランクイン。ジャンル別「児童書」および「スポーツ関連本」では2週連続1位を獲得し、週間BOOKランキング ジャンル別で2週連続2冠となった。【画像】デコピンの活躍描く大谷翔平の絵本（中面）本作は、大谷がストーリーテラーのマイケル・ブランク