7人組グループ・BTSは5日午前9時、公式SNSを通じて『BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG』のトレーラー映像とポスターを公開した。【動画】「7人そろった…！」BTSの最新映像に反響映像は、かつてのコンサート会場に響き渡る、ARMY（BTSファンの呼称）の熱い歓声から始まる。「Mikrokosmos」に乗せ、その歓声を聞いたメンバーたちは「みんなに会いたかった」と、ファンに向けた切実な思いを伝えている。メンバーは映像内で「メン