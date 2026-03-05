イランをめぐる攻撃がなぜ止まないのか？背景にあるのは、アメリカとイスラエルの特殊な関係です。トランプ大統領がイスラエルに“べったり”な理由とは？【写真を見る】学校への攻撃で死亡した165人の合同葬「すべてが止まってしまった」市民の痛烈な嘆きイスラエル北部、隣国・レバノンの国境から200メートルほどの街。レバノンを拠点とする親イラン組織「ヒズボラ」からの攻撃を報せるサイレンが鳴り響きます。記者「（首都の）