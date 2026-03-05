木下あきらさん木下あきらさん（きのした・あきら＝歌手、歌謡グループ「秋庭豊とアローナイツ」メンバー、本名雅彰＝まさあき）3日午前6時43分、消化管出血のため埼玉県の病院で死去、77歳。北海道出身。家族葬を行う。北海道でアローナイツを結成し、75年にデビュー。代表曲に「中の島ブルース」「ぬれて大阪」など。90年にリーダーの秋庭さんが死去してからも歌手として活動した。