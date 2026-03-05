『探偵！ナイトスクープ』（テレビ朝日系）が2月27日に放送され、大好きな彼氏に“最上級のオナラ”を嗅がせて愛を確かめようとする女性の様子が描かれた。【映像】彼氏がお尻に顔をくっつけて彼女のオナラを嗅ぐ様子視聴者から寄せられた依頼にもとづいて、探偵局長が部下の探偵たちを野に放ち、世のため、人のため、公序良俗・安寧秩序を守るべく、この世のあらゆる事どもを徹底的に調査追求する同番組。今回の「最上級のお