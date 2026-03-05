タレントの狩野英孝（44）が5日、都内でポケモン初のスローライフ・サンドボックスゲーム「Nintendo Switch2『ぽこあポケモン』」発売記念イベントに登壇し、新生活に向けたアドバイスを送った。まもなく、就職や入学といった新生活シーズンが到来する。SixTONES松村北斗（30）や指原莉乃（33）ら他登壇者が、メンタル面の維持にフォーカスを当てたアドバイスを送る中、狩野は「マジなほうやっちゃって…」と気まずそうな表情