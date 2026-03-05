ホンダHVのパイオニア「インサイト」が復活！ でも…？2026年3月5日、ホンダが新型EV「インサイト」に関する情報を初公開しました。【写真で見る】これが4代目となる「新型インサイト」ですインサイトはホンダのハイブリッド車HVとして先駆的なモデルで、特にトヨタ「プリウス」としのぎを削った2代目モデル（2009〜2014）が知られます。4代目となる新型インサイトは「存在感際立つ、個性派EV」をコンセプトとしたクロスオーバ