インテグラとパスポートを導入ホンダは2026年3月5日、アメリカ生産車の2車種を日本市場に導入することを正式に発表しました。【超カッコいいじゃんーーーーー!!!】これが日本導入される「アメリカからの2車種」です（写真で見る）導入されるのは「アキュラ」ブランドで展開する「インテグラ」と、ホンダブランドの「パスポート」です。特にインテグラは2007年に日本で販売が終了してから、19年ぶりに国内へカムバックします。