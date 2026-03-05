阪神との強化試合では危なげない投球で球場を沸かせたリュ・ヒョンジン(C)Getty Images野球の酸いも甘いも知るベテラン左腕が侍ジャパンの脅威となるかもしれない。いよいよ3月5日から始まるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）。2度目の連覇に挑む日本代表は、大谷翔平や山本由伸（ともにドジャース）、鈴木誠也、村上宗隆、菊池雄星など過去最多8人のメジャーリーガーの招集に成功。NPB組を含めても豪華な顔ぶれを揃