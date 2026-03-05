石川県白山市にある化学メーカーDIC北陸工場から、発がん性が懸念される有機フッ素化合物PFASが検出された問題で、敷地外の井戸からもPFASが確認されたことを受け、4日夜、新たに調査対象となった能美市で住民説明会が開かれました。この問題をめぐっては、石川県による水質調査の結果、工場がある白山市湊町周辺で、19個の井戸から国の指針値を超えるPFASの検出が明らかとなっています。これに伴い水質調査の範囲を広げ、新たに対