女優の内田理央が５日までに自身のＳＮＳを更新し、ラフな姿のショットを公開した。内田はインスタグラムに「らぶりーな昼下がり」とつづると、黒地に白のデザインが入ったニット帽を髪をおろした状態で被り、ダメージの入ったピンクのスウェットを着た姿での自撮りショットや、オムライスなどの食べ物を収めた写真などを披露した。この投稿には多数の「いいね」が寄せられている。