俳優の吉高由里子、お笑いコンビ・ダイアンの津田篤宏、ピン芸人の宮川大輔が5日、都内で行われた『Olive 春のアップデート＆新CM発表会』に登壇した。【動画】吉高由里子にダイアン津田が思わずツッコミ！？PayPayとの連携などが発表された。便利になったサービスについて、吉高と津田は感想を言っていた。しかし、津田の発言は吉高と、ほぼ同じに。吉高は「人より大きい声で同じことを言ってるだけ」と分析すると、津田は「