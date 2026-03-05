３人組バンド「Ｍｒｓ．ＧＲＥＥＮＡＰＰＬＥ」の若井滉斗（ひろと）が５日、東京・渋谷のＮＨＫで同局の２０２６年度語学番組出演者取材会に出席した。若井はＮＨＫＥテレの番組「ハングルッ！ナビ」（木曜・後１１時）で新たに生徒役を務める。「もともと約５年ぐらいハングルを学んでいたんですけど、勉強していくうちに魅力に気づく部分があった」と、出演のオファーを喜んだ。習熟度は「日常会話を少しできる程度」