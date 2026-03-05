お笑い芸人のサンシャイン池崎（44）、女優の剛力彩芽（33）、ロックバンド「Mrs.GREENAPPLE」のギター・若井滉斗（29）が5日、東京・渋谷のNHKで、同局2026年度の語学番組出演者取材会に出席した。池崎は「小学生の基礎英語onTV」（4月9日スタート、木曜前9・50）、剛力は「中国語！ナビ」（水曜後11・00）、若井は「ハングルッ！ナビ」（木曜後11・00）に出演する。NHKラジオ第2「基礎英語0」、「小学生の基礎英語